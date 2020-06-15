В Раде рассказали, во сколько может обойтись проведение референдума

Фото: Руслан Стефанчук (Виталий Носач/РБК-Украина)

В законе президента предлагают установить четкое ограничение на сумму проведения

Первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что в среднем стоимость проведения одного референдума составляет 2 млрд гривен. Однако в законе президента Владимира Зеленского предусмотрено ограничение на сумму проведения.

Об этом он сказал в ходе брифинга, передает РБК-Украина.

"В среднем стоимость проведения одного референдума, по оценкам разных специалистов, 2 млрд гривен... Мы предлагаем в нашей редакции законопроекта, чтобы этот фонд ограничивался 20 тысячами минимальных заработных плат, чтобы не раздувать все эти вещи", - заявил Стефанчук.

Отметим, стоимость проведения референдума образом ограничили до 94,46 млн гривен.

Председатель ВР Дмитрий Разумков в свою очередь подчеркнул, что Рада на этой неделе рассмотрит все три внесенные законопроекта о проведении референдума в Украине.

Напомним, Разумков заявил, что законопроект президента Владимира Зеленского о референдуме ВР начнет рассматривать в четверг.

Как писало РБК-Украина, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что Верховная рада рассчитывает принять закон в целом осенью.

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Автор: Анастасия Светлевская