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У Раді назвали умову для запровадження електронного референдуму

Новини » Політика     19.06.2020 - 21:53
У Раді назвали умову для запровадження електронного референдуму
Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Україна)

Наразі немає технологічної можливості

Запровадження електронного референдуму в Україні можливе лише за дотримання певних умов. Для цього формату необхідно забезпечити певний рівень безпеки.

Про це заявив перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

За словами Стефанчука, для проведення електронного референдуму в Україні необхідно мати відповідні технології.

"Ніхто не буде проводити електронний референдум, тому що це питання вже не юридичне, це питання технологічне, це питання безпеки, допоки не буде підтверджено на експертному рівні сертифікацію програми, її безпеку", - пояснив він.

Нагадаємо, парламент почав розгляд законопроекту про референдум, запропонований президентом України Володимиром Зеленським.

Крім того, Рада скоротила терміни розгляду законопроекту про всеукраїнський референдум.

Додамо, що проведення одного референдуму обійдеться України в близько 2 млрд гривень.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України референдумВерховна Рада
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