Рада внесла в повестку закон о референдуме и сократила сроки его рассмотрения

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Закон смогут вынести на рассмотрение в сессионный зал после решения профильного комитета

Верховная рада включила в повестку дня законопроект президента Владимира Зеленского о референдуме. Нардепы поддержали решение сократить сроки подачи альтернативных законопроектов в два раза.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За сокращение сроков проголосовали 242 парламентария.

Законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум" смогут рассмотреть в сессионном зале после получения решения профильного комитета.

Отметим, закон предлагает такие виды всеукраинского референдума по предмету:

утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;

решение вопроса общегосударственного значения;

изменение территории Украины;

потеря в силу закона Украины или отдельными его положениями.

Ключевой же новацией законопроекта является введение электронных процедур при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронных голосований. Для организации и проведения всеукраинского референдума закон предписывает создание автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования.

Напомним, первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что в среднем стоимость проведения одного референдума составляет 2 млрд гривен, однако в законе Зеленского предусмотрено ограничение на сумму проведения.

Как писало РБК-Украина, спикер ВР Разумков заявил, что законопроект Зеленского о референдуме ВР начнет рассматривать в четверг.

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Автор: Юлия Струк