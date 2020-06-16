Рада внесла в повестку закон о референдуме и сократила сроки его рассмотрения

Закон смогут вынести на рассмотрение в сессионный зал после решения профильного комитета
Верховная рада включила в повестку дня законопроект президента Владимира Зеленского о референдуме. Нардепы поддержали решение сократить сроки подачи альтернативных законопроектов в два раза.
Об этом сообщает РБК-Украина.
За сокращение сроков проголосовали 242 парламентария.
Законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум" смогут рассмотреть в сессионном зале после получения решения профильного комитета.
Отметим, закон предлагает такие виды всеукраинского референдума по предмету:
Ключевой же новацией законопроекта является введение электронных процедур при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронных голосований. Для организации и проведения всеукраинского референдума закон предписывает создание автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования.
Напомним, первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что в среднем стоимость проведения одного референдума составляет 2 млрд гривен, однако в законе Зеленского предусмотрено ограничение на сумму проведения.
Как писало РБК-Украина, спикер ВР Разумков заявил, что законопроект Зеленского о референдуме ВР начнет рассматривать в четверг.
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Автор: Юлия Струк