В Раде назвали условие для назначения нового ЦИК в пятницу

Вопрос назначения новой Центральной избирательной комиссии могут рассмотреть в пятницу, 20 сентября, если поступит представление от президента. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Нардеп отметил, что в состав ЦИК поданы отдельные бывшие члены комиссии. Однако фракция "СН" пока не называет кандидатур.

"Завтра возможно (назначение состава ЦИК, - ред.). Нет представления (президента, - ред.). Завтра, возможно, будет. Давайте представление от президента получим, тогда будем говорить... Там есть действующие члены ЦИК, которые подтвердили свою политическую беспристрастность и профессионализм в течение избирательного процесса", - подчеркнул Корниенко.

В свою очередь глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вопрос ЦИК на сегодняшний день не является приоритетным для Рады.

"Приоритеты меняются. Сейчас работает Кабмин, который нарабатывает план действий правительства. Мы должны как законодательный орган предоставить им возможность работать и воплощать эти планы в жизнь. Поэтому для нас это больший приоритет, чем какой-нибудь ЦИК. ЦИК касается перевыборов. Когда эти перевыборы? Не завтра", - пояснил Арахамия.

Напомним, ранее Арахамия заявил, что членов нового Центризбиркома будут выбирать по квотному принципу. Так, в будущий состав ЦИК будут избраны 17 членов.

Как писало РБК-Украина со ссылкой на свои источники, на должность главы Центральной избирательной комиссии рассматривают три кандидатуры - Алину Загоруйко, Вадима Галайчука и Сергея Кальченко.

Добавим также, Зеленский может предложить Верховной раде кандидатуры в новый состав Центральной избирательной комиссии уже на этой пленарной неделе.

Подчеркнем, 13 сентября Рада одобрила роспуск ЦИК, за это решение проголосовал 341 депутат при 300 минимально необходимых.