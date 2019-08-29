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В Раде назвали сроки увольнения Авакова

Новости » Политика    29.08.2019 - 22:21
В Раде назвали сроки увольнения Авакова
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Авакова уволят из МВД не ранее чем через полгода

Верховная рада Украины сможет уволить министра внутренних дел Украины Арсена Авакова не ранее чем через полгода. Об этом РБК-Украина заявил глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский объяснил необходимость сохранения Авакова в новом правительстве.

"Я не знаю, сколько может длиться переходный период. Два месяца не может. Смотрите, если приходит или министр, или заместитель, то пока он поймет как работает "большое хозяйство"... По опыту, как на должности приходили другие министры, я думаю, что не менее полугода ", - заявил Арахамия.

Напомним, ранее Арахамия заявлял, что Аваков остается в Кабмине под ответственность Зеленского.

"Арсен Борисович временно остается под персональную ответственность президента. Арсен Борисович Аваков будет в качестве переходного министра", - подчеркнул он.

На сегодняшнем заседании Верховная рада уже утвердила состав нового правительства, в котором Аваков сохранил свой пост. Кроме того, из Кабмина Владимира Гройсмана на своем посту также осталась министр финансов Оксана Маркарова.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныМинистерство внутренних дел УкраиныАрсен Аваков
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