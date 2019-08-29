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У Раді назвали терміни звільнення Авакова

Новини » Політика    29.08.2019 - 22:21
У Раді назвали терміни звільнення Авакова
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Авакова звільнять з МВС не раніше ніж через півроку

Верховна рада України зможе звільнити міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова не раніше ніж через півроку. Про це РБК-Україна заявив голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія.

За його словами, президент України Володимир Зеленський пояснив необхідність збереження Авакова в новому уряді.

"Я не знаю, скільки може тривати перехідний період. Два місяці не може. Дивіться, якщо приходить або міністр, або заступник, то поки він зрозуміє, як працює "велике господарство"... З досвіду, як на посади приходили інші міністри, я думаю, що не менше півроку ", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, раніше Арахамія заявляв, що Аваков залишається в Кабміні під відповідальність Зеленського.

"Арсен Борисович тимчасово залишається під персональну відповідальність президента. Арсен Борисович Аваков буде в якості перехідного міністра", - підкреслив він.

На сьогоднішньому засіданні Верховна рада вже затвердила склад нового уряду, в якому Аваков зберіг свій пост. Крім того, з Кабміну Володимира Гройсмана на своєму посту також залишилася міністр фінансів Оксана Маркарова.

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