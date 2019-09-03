ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Раде назвали сроки рассмотрения в КСУ семи законов Зеленского

Новости » Политика    03.09.2019 - 20:58
В Раде назвали сроки рассмотрения в КСУ семи законов Зеленского
Фото: Федор Вениславский (president.gov.ua)

У КСУ есть два месяца на рассмотрение законов Зеленского

В Верховной раде озвучили сроки рассмотрения в Конституционном суде Украины семи законопроектов авторства президента Владимира Зеленского. Об этом во время брифинга сообщил представитель президента в КСУ Федор Вениславский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, согласно Конституции, ВРУ имеет право рассматривать законопроекты исключительно после заключения Конституционного суда.

"Мы их начнем рассматривать исключительно после получения заключения КСУ. По времени можно спрогнозировать. За подписью председателя ВР эти законопроекты идут на рассмотрение Конституционного суда Украины. Далее у КСУ есть два месяца для того, чтобы их рассмотреть. После того как Конституционный суд рассмотрит все законопроекты и предоставит заключение об их соответствии требованиям статей 156-157 Конституции Украины, Верховная рада сможет их предварительно одобрить большинством", - заявил Вениславский.

Представитель президента в КСУ надеется, что принятие этих законов за основу состоится уже на этой сессии ВР.

"Мы надеемся, что это произойдет на этой, очередной сессии, которая открылась сегодня. А на следующей очередной сессии, которая откроется в первый вторник февраля 2020 года, Верховная рада Украины сможет их принять полностью, если за это проголосует более 300 народных депутатов", - добавил он.

Напомним, сегодня парламент направил на рассмотрение КСУ семь проектов законов авторства Зеленского. В частности, на рассмотрение КСУ направили закон о праве президента назначать и увольнять руководство ГБР и НАБУ, сокращении парламента следующего созыва до 300 парламентариев, лишении мандата за кнопкодавство и прогулы.

Как писало РБК-Украина ранее, сегодня в ходе утреннего пленарного заседания Рада сняла неприкосновенность с нардепов. Документ уже подписал спикер ВР Дмитрий Разумков. Законопроект передан на подпись Владимиру Зеленскому.

На подпись Зеленскому отправили закон о снятии неприкосновенности Рада направила в КСУ закон о праве Зеленского назначать глав НАБУ и ГБР
Новости Украины Владимир ЗеленскийКонституционный суд Украинызаконопроект
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь