В Раде назвали сроки рассмотрения в КСУ семи законов Зеленского

Фото: Федор Вениславский (president.gov.ua)

У КСУ есть два месяца на рассмотрение законов Зеленского

В Верховной раде озвучили сроки рассмотрения в Конституционном суде Украины семи законопроектов авторства президента Владимира Зеленского. Об этом во время брифинга сообщил представитель президента в КСУ Федор Вениславский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, согласно Конституции, ВРУ имеет право рассматривать законопроекты исключительно после заключения Конституционного суда.

"Мы их начнем рассматривать исключительно после получения заключения КСУ. По времени можно спрогнозировать. За подписью председателя ВР эти законопроекты идут на рассмотрение Конституционного суда Украины. Далее у КСУ есть два месяца для того, чтобы их рассмотреть. После того как Конституционный суд рассмотрит все законопроекты и предоставит заключение об их соответствии требованиям статей 156-157 Конституции Украины, Верховная рада сможет их предварительно одобрить большинством", - заявил Вениславский.

Представитель президента в КСУ надеется, что принятие этих законов за основу состоится уже на этой сессии ВР.

"Мы надеемся, что это произойдет на этой, очередной сессии, которая открылась сегодня. А на следующей очередной сессии, которая откроется в первый вторник февраля 2020 года, Верховная рада Украины сможет их принять полностью, если за это проголосует более 300 народных депутатов", - добавил он.

Напомним, сегодня парламент направил на рассмотрение КСУ семь проектов законов авторства Зеленского. В частности, на рассмотрение КСУ направили закон о праве президента назначать и увольнять руководство ГБР и НАБУ, сокращении парламента следующего созыва до 300 парламентариев, лишении мандата за кнопкодавство и прогулы.

Как писало РБК-Украина ранее, сегодня в ходе утреннего пленарного заседания Рада сняла неприкосновенность с нардепов. Документ уже подписал спикер ВР Дмитрий Разумков. Законопроект передан на подпись Владимиру Зеленскому.