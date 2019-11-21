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У Раді назвали строки ухвалення закону про гральний бізнес

Новини » Політика     21.11.2019 - 12:49
У Раді назвали строки ухвалення закону про гральний бізнес
Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач/РБК-Україна)

Арахамія закликає нардепів інформувати про нелегальні казино на територіях їх округів

Законопроект про гральний бізнес Верховна рада ухвалить у першому читанні до Нового року. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

Парламентар запевнив, що правоохоронні органи уже не "кришують" нелегальні казино.

"Якщо в будь-якого громадянина чи правоохоронного органу є інформація про те, що хтось нібито у владі зараз "кришує" нелегальний гральний бізнес, то ми будемо про це доповідати президенту, буде дуже рішуча реакція. Адже я займаюсь у робочій групі щодо грального бізнесу. І повідомлення від так званих гравців про те, що ні СБУ вже, ні МВС - ніхто не бере гроші за так зване "кришування" казино і таке інше", - повідомив Арахамія.

"Я всім депутатам кажу, ви їздите на округи. Якщо ви побачите якісь нелегальні казино, повідомляйте. Поки ми легалізуємо цей процес, я думаю, що ми до Нового року вже приймемо закон у першому читанні", - заявив глава фракції.

Нагадаємо, в кінці жовтня голова Верховної ради Дмитро Разумков заявляв, що законопроект уряду про гральний бізнес ще не готовий до розгляду у сесійній залі.

Як писало РБК-Україна раніше, 23 жовтня на сайті Верховної ради з'явився текст урядового законопроекту №2285 про легалізацію грального бізнесу.

Додамо також, на початку вересня глава держави Володимир Зеленський доручив ВР прийняти закони про легалізацію грального бізнесу. Він доручив ухвалити документ до 1 грудня 2019 року.

Відзначимо, глава уряду Олексій Гончарук заявив, що економічний ефект від легалізації грального бізнесу очікується у сумі 2-2,5 млрд гривень. Сума буде залежати від того, який закон буде прийнятий Верховною радою.

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