В Раде назвали сроки принятия избирательного кодекса с замечаниями Зеленского

Во фракции "Слуга народа" планируют, что новый избирательный кодекс с замечаниями президента Владимира Зеленского будет принят до конца года и начнет действовать с 1 января 2020 года. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти Александр Качура.

По его словам, у нардепов есть дедлайн в два месяца.

"Это до конца года нужно все сделать. И он будет уже действовать со следующего года. Мы хотим сроки изменить. Он будет не две тысячи двадцать какого-то года, мы хотим, чтобы он уже с первого числа заработал", - заявил Качура.

По его словам, на протяжении последних недели в подкомитете по вопросам выборов и референдумов пересматривали несколько тысяч поправок, поданных к новому избирательному кодексу еще при восьмом созыве Рады.

"Там тысячи правок. Есть предложения президента, есть экспертная среда. Нам поступили предложения от многих организаций: ОПОРА и так далее. Это около 800 страниц. Есть очень уместные предложения. Потому что многие предложения были учтены, ведь у предыдущего состава парламента не было политической воли. По моему убеждению, там была спрятана мажоритарка. Это называлось как открытые партийные списки, а на самом деле - это было феодальная мажоритарка. Это нужно убрать и об этом написал президент (в замечаниях к кодексу, - ред.)", - отметил Качура.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, в свою очередь, анонсировал рассмотрение окончательной редакции избирательного кодекса в ближайшее время.

"Также я попросил бы, чтобы в ближайшее время .. Насколько я понимаю, будет авторизована окончательная редакция замечаний относительно избирательного кодекса. Чтобы избирательный кодекс по открытым спискам заработал в Украине", - заявил Стефанчук во время заседания согласительного совета.

Кроме того, уже 11 ноября предложения к новому избирательному кодексу по открытым спискам с замечаниями Зеленского будут рассмотрены на специальном заседании ЦИК.

Напомним, в сентябре Зеленский ветировал новый избирательный кодекс.

Также ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил о необходимости изменений в Избирательный кодекс, поддержав идею снижения проходного барьера в парламент для партий.