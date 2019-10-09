ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Разумков поддержал снижение проходного барьера в Раду

Новости » Политика    09.10.2019 - 22:28
Разумков поддержал снижение проходного барьера в Раду
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Спикер Рады считает, что проходной барьер должен быть 2-3%

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил о необходимости изменений в Избирательный кодекс, поддержав идею снижения проходного барьера в парламент для партий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам Разумкова, проходной барьер необходимо снизить до 2-3%, что позволит новым политическим партиям попасть в Верховную раду.

"Я считаю, что проходной барьер должен быть меньше, чем 5%. Это моя личная позиция. Каждая из фракций парламента будет иметь свою позицию. Каким будет этот показатель, мне сложно говорить, поскольку я не участвую непосредственно в работе группы (по подготовке Избирательного кодекса к рассмотрению - ред.)", - заявил он.

Ранее Разумков сообщил, что в парламенте планируют разработать новый вариант Избирательного кодекса. По его словам, новый кодекс сохранит пропорциональную избирательную систему с открытыми списками.

Также РБК-Украина сообщало, что Верховная рада Украины продлила сроки доработки ветированного президентом Владимиром Зеленским Избирательного кодекс. Зеленский в предложениях к закону указывал, что Избирательный кодекс, который поступил на подпись президенту, содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины, а также не учитывают последние изменения в избирательное законодательство.

Зеленский поручил Богдану подготовить ежегодное послание президента к Раде В Раде создали рабочую группу для доработки закона о столице
Новости Украины кодексВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь