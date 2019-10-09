Разумков поддержал снижение проходного барьера в Раду

Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Спикер Рады считает, что проходной барьер должен быть 2-3%

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил о необходимости изменений в Избирательный кодекс, поддержав идею снижения проходного барьера в парламент для партий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам Разумкова, проходной барьер необходимо снизить до 2-3%, что позволит новым политическим партиям попасть в Верховную раду.

"Я считаю, что проходной барьер должен быть меньше, чем 5%. Это моя личная позиция. Каждая из фракций парламента будет иметь свою позицию. Каким будет этот показатель, мне сложно говорить, поскольку я не участвую непосредственно в работе группы (по подготовке Избирательного кодекса к рассмотрению - ред.)", - заявил он.

Ранее Разумков сообщил, что в парламенте планируют разработать новый вариант Избирательного кодекса. По его словам, новый кодекс сохранит пропорциональную избирательную систему с открытыми списками.

Также РБК-Украина сообщало, что Верховная рада Украины продлила сроки доработки ветированного президентом Владимиром Зеленским Избирательного кодекс. Зеленский в предложениях к закону указывал, что Избирательный кодекс, который поступил на подпись президенту, содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины, а также не учитывают последние изменения в избирательное законодательство.