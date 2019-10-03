ВР продлила сроки наработки ветированного Избирательного кодекса

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В профильном комитете просили больше времени для доработки документа

Верховная рада Украины продлила сроки доработки ветированный президентом Владимиром Зеленским Избирательный кодекс. Нардепы одобрили соответсвующий проект постановления №0978/П, передает корреспондент РБК-Украина.

Документ будет направлен на доработку в профильный комитет.

"Установить срок рассмотрения на пленарном заседании Верховной рады Украины Избирательного кодекса Украины (реестр. №0978), возвращенного с предложениями президента Украины, не позднее 90 дней со дня его возвращения для повторного рассмотрения", - сказано в тексте постановления.

В предложениях к закону Зеленский указывал, что Избирательный кодекс, который поступил на подпись президенту, содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины, а также не учитывают последние изменения в избирательное законодательство.

"Не могу поддержать Избирательный кодекс Украины в предложенной редакции, возвращаю его для повторного рассмотрения и предлагаю доработать с учетом приведенных замечаний с целью обеспечения надлежащей регламентации избирательного процесса, создания условий для свободного волеизъявления граждан Украины на основе конституционных принципов и демократических стандартов организации и проведения выборов, предотвращения любых злоупотреблений и манипуляций во время проведения выборов", - отмечалось в тексте предложений.

Напомним, комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту продлить сроки для обработки нового Избирательного кодекса. Комитет рекомендовал ВРУ установить срок рассмотрения на пленарном заседании избирательного кодекса №0978 не позднее 90 дней со дня его возвращения для повторного рассмотрения.

Как писало РБК-Украина ранее, спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что в парламенте планируют разработать новый вариант Избирательного кодекса.

Так, президент 13 сентября ветировал этот законопроект.

Добавим также, спикер Верховной рады 8 созыва Андрей Парубий в конце августа подписал законопроект о новом Избирательном кодексе.