В Раде назвали сроки подготовки закона о статусе Донбасса

Новый закон об особом статусе Донбасса начнут готовить 10-11 декабря сразу после саммита "нормандской четверки". Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

По его словам, комитет Рады пока не привлекают к работе над законопроектом о статусе Донбасса.

"Такого законопроекта я не видел и мы, наверное, все ждем встречи президента в нормандском формате 9 декабря. Я думаю, что 10-го или максимум 11-го (декабря, - ред.) уже будут какие-то решения, и для парламента в том числе. Пока над таким законопроектом мы не работаем", - отметил Завитневич.

Он также раскритиковал заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Украина должна вести прямые переговоры с "республиками" Донбасса.

Напомним, ранее представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев должен согласовать новый закон о статусе Донбасса с представителями ОРДЛО.

Кроме того, российский президент Владимир Путин заявлял, что несогласованные с "ДНР/ЛНР" законы заведут ситуацию в тупик.