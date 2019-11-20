Путин: несогласованные с "ДНР/ЛНР" законы заведут ситуацию в тупик

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин напомнил, что закон об особом статусе согласовывался с ОРДЛО

Несогласованные с самопровозглашенными Донецкой и Луганской "народными республиками" украинские законы заведут ситуацию в тупик. Об этом на инвестиционном форуме заявил президент России Владимир Путин.

В частности, Путин отметил, что все чаще звучат тезисы о необходимости пересмотра минских соглашений.

"Что принятый закон об особом статусе Донбасса должен быть заменен каким-то другим… Хочу обратить внимание, что предыдущий был согласован с Донбассом. Никакие другие законы, несогласованные с ЛНР и ДНР, работать не будут - они только заведут ситуацию в тупик", - заявил Путин.

Напомним, ранее в Кремле назвали закон об особом статусе Донбасса краеугольным.

"Это такой краеугольный закон, а главное, его предстоит согласовать с "ДНР" и "ЛНР", а до сих пор Киев исключает прямые контакты. Как они будут согласовывать, в каком формате? То есть тогда появится больше вопросов", - заявил представитель Путина Дмитрий Песков.

Ранее также сообщалось, что представители "ДНР" не хотят нового закона об особом статусе Донбасса.