В Раді назвали очікування від звернення Путіна до Радфеду на тлі стягування військ
Президент РФ Володимир Путін у зверненні до Ради Федерації країни може спробувати зарезервувати за собою можливість використовувати військову силу. Варіанти з анексією ОРДЛО або визнанням "незалежності" псевдореспублик менш імовірні.
Про це заявив в коментарі РБК-Україна голова комітету ВР з питань зовнішньої політики та член української делегації в ТКГ Олександр Мережко, йдеться у матеріалі "Погані сценарії. Як може розвиватися агресія Кремля проти України".
За його словами, анексія ОРДЛО означатиме автоматичний вихід РФ з мінського процесу і, як мінімум, нові санкції.
"Може бути так, що Путін попросить дозвіл, і Радфед дасть цей дозвіл на використання військ, щоб у Путіна був такий козир для залякування і тиску на Захід і на Україну. Але це не означає, що він цим скористається", - сказав Мережко.
Він допускає спробу Кремля використовувати концепцію "гуманітарної інтервенції" - нібито для захисту власників російських паспортів, які страждають в ОРДЛО.
Зазначимо, Володимир Путін оголосить послання Федеральним зборам 21 квітня.
Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Крим і Донбас без України - "мертві" території, гірше, ніж Чорнобиль.
Також президент України заявив, що стягування Росією військ на українському кордоні направлено на те, що викликати в українців страх і спровокувати на загострення конфлікту.