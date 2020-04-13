В Раде назвали ориентировочную дату рассмотрения закона о банках

Следующее внеочередное заседание Верховной рады может состояться в среду, 15 апреля, на котором планируется рассмотреть законопроект о банках. Об этом РБК-Украина сообщил источник во фракции "Слуга народа".

Как отметил собеседник, сегодня планируется согласовать все моменты и вопросы по законопроекту.

"Как будем рассматривать правки, как это будет выглядеть, как будет проходить голосование, это важно. Если бы все было хорошо, то в среду мы могли приступить к рассмотрению законопроекта о банках во втором чтении", - сообщил источник.

По словам депутатов, несмотря на 16 тысяч поправок, в парламенте должно хватить голосов на принятие "антиколомойского" закона. Однако на количество голосов может повлиять отсутствие единства во фракции после того, как не все позиции депутатов были учтены в доработанной версии изменений госбюджета

"Примерно пять человек, которые являются "фронтменами", представивших более 1000 поправок. Есть "сочувствующие". Это как в совокупности около 20 человек. Но фракция 254 человека. То есть 226 мы должны были бы иметь. Но здесь есть обиді. Поэтому не понравилось, что с кино сняли (расходы в бюджете, - ред.), поэтому еще что-то..." - говорят во фракции.

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд ожидает окончательного принятия Верховной радой закона о банках и внесения изменений в государственный бюджет Украины.

Напомним, во фракции "Слуга народа" хотят сгруппировать 16 тысяч поправок в законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.