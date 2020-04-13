У Раді назвали орієнтовну дату розгляду закону про банки

Наступне позачергове засідання Верховної ради може відбутись у середу 15 квітня, на якому планується розглянути законопроект про банки. Про це РБК-Україна повідомило джерело у фракції "Слуга народу".

Як зазначив співрозмовник, сьогодні планується узгодити всі моменти та питання щодо законопроекту.

"Як будемо розглядати правки, як це буде виглядати, як відбуватиметься голосування, це важливо. Якщо б все було добре, то в середу ми могли приступити до розгляду законопроекту про банки у другому читанні", - повідомило джерело.

За словами депутатів, незважаючи на 16 тисяч поправок, у парламенті має вистачити голосів на прийняття "антиколомойського" закону. Проте на кількість голосів може вплинути відсутність єдності у фракції після того, як не всі позиції депутатів були враховані в допрацьованій версії змін держбюджету

"Приблизно п’ятеро людей, які є "фронтменами", що подали більше 1000 поправок. Є "співчуваючі". Це як в сукупності близько 20 людей. Але фракція 254 людини. Тобто 226 ми мали б мати. Але тут є образи. Тому не сподобалось, що з кіно зняли (видатки у бюджеті, - ред.), тому ще щось…" - кажуть в фракції.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд очікує остаточного прийняття Верховною радою закону про банки та внесення змін у державний бюджет України.

Нагадаємо, у фракції "Слуга народу" хочуть згрупувати 16 тисяч правок у законопроект про удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.