В Раде назвали максимальную премию для министров с учетом привязки зарплат

Максимальная премия для министров после привязки их зарплаты к средней по Украине вместе с самой зарплатой не будет превышать 100 тыс. гривен. Об этом сообщил первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, во фракции нормально воспринимают привязку зарплаты министров к средней в Украине.

"Та позиция, которая озвучена, что в среднем в 3-5 раз больше средней зарплаты по стране, это тоже нормально. У нас средняя зарплата около 10 тыс. гривен, от 10 до 11-ти сейчас колеблется. Поэтому зарплата чиновника 30-35 тыс. гривен - это адекватная зарплата. Премия в размере одного оклада. То есть это может быть вместе 60 тыс., но фактически не более 100 тыс. Это нормальная история, абсолютно адекватная", - отметил Корниенко

Он также добавил, что средняя зарплата депутата достигает 40 тыс. гривен

"У депутатов, у которых научные звания, чуть больше. Но у нас у рядовых депутатов нет званий. У меня меньше, у главы комитета больше. Соответственно, если министры будут получать зарплаты в том же диапазоне - 40-50 тыс., то это будет более точно и приемлемо", - пояснил депутат.

Напомним, ранее правительство попросило наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" с просьбой не выплачивать большие премии топ-менеджменту.