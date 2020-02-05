Гончарук пообещал, что зарплаты министров привяжут к средней по Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Зарплата министров и их заместителей будет в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат

Размер зарплаты министров, заместителей министров и других высокопоставленных лиц в Украине правительство привяжет к средней зарплате по стране. Об этом во время совещания в Офисе президента заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу ОП.

По его словам, зарплата министров и их заместителей будет в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат.

"Мы договорились о том, что зарплата министра, заместителя министра и других высокопоставленных чиновников будет привязана к средней зарплате по стране. Зарплата министров и их заместителей в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. И нужно прекращать выплаты по 200-400% премий — максимальная премия будет не более чем один оклад", - сказал премьер.

Гончарук подчеркнул, что информация о зарплатах руководства Кабмина будет публичной, ее будут публиковать ежемесячно.

Также правительство попросило наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" воздержаться от выплат крупных премий руководству.

Президент Владимир Зеленский поддержал решение правительства ограничить зарплаты чиновников.

"Мне кажется, очень справедливо, что вы привязываете плату с коэффициентом к средней заработной плате по стране, и если она увеличивается, то у всех увеличивается, а если уменьшается, то и у чиновников тоже", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины инициировал просмотр зарплат топ-менеджеров государственных компаний.

Отметим, на встрече президента Владимира Зеленским с Гончаруком после скандала с заявлением об отставке премьера поручили урегулировать ситуацию с премиями в "Нафтогазе". Зеленский подчеркнул, что если не удастся урегулировать ситуацию с премиями, за дело возьмутся юристы.