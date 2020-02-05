У Раді назвали максимальну премію для міністрів з урахуванням прив'язки зарплат

Максимальна премія для міністрів після прив'язки їх зарплати до середньої по Україні разом з самою зарплатою не буде перевищувати 100 тис. гривень. Про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у фракції нормально сприймають прив'язку зарплати міністрів до середньої в Україні.

"Та позиція, яка озвучена, що в середньому в 3-5 разів більше середньої зарплати по країні, це теж нормально. У нас середня зарплата близько 10 тис. гривень, від 10 до 11-ти зараз коливається. Тому зарплата чиновника 30-35 тис. гривень - це адекватна зарплата. Премія в розмірі одного окладу. Тобто це може бути разом 60 тис., але фактично не більш 100 тис. Це нормальна історія, абсолютно адекватна", - зазначив Корнієнко

Він також додав, що середня зарплата депутата досягає 40 тис. гривень

"У депутатів, у яких наукові звання, трохи більше. Але у нас у рядових депутатів немає звань. У мене менше, у голови комітету більше. Відповідно, якщо міністри будуть отримувати зарплати в тому ж діапазоні - 40-50 тис., то це буде більш точно і прийнятно", - пояснив депутат.

Нагадаємо, раніше уряд попросив наглядову раду НАК "Нафтогаз України" з проханням не виплачувати великі премії топ-менеджменту.