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Кабмин попросит "Нафтогаз" сократить выплату премий руководству компании

Новости » Политика     05.02.2020 - 10:11
Кабмин попросит "Нафтогаз" сократить выплату премий руководству компании
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Правительство приняло решение об упорядочении выплат зарплат руководителям министерств

Правительство обратится к наблюдательному совету НАК "Нафтогаз Украины" с просьбой воздержаться от выплат крупных премий руководству этой компании. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своем Telegram-канале.

Кроме того, Гончарук сообщил, что правительство приняло решение об упорядочении выплат зарплат руководителям министерств.

"Справедливым будет привязать зарплаты министров, заместителей министров и других чиновников к средней зарплате по стране. То есть если у всех зарплата будет уменьшаться, то у чиновников тоже. Зарплата министров и их заместителей будет в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат", - написал он.

По его словам, надо прекращать выплаты по 200-400% премий - теперь максимальная премия будет не более, чем один оклад.

"Также правительство обратится в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" с просьбой воздержаться от выплат крупных премий руководству этой компании и рассмотреть вопрос об их пересмотре в сторону уменьшения", - говорится в сообщении.

Напомним, на встрече президента Владимира Зеленским с Гончаруком после скандала с заявлением об отставке премьера поручили урегулировать ситуацию с премиями в "Нафтогазе". Зеленский подчеркнул, что если не удастся урегулировать ситуацию с премиями, за дело возьмутся юристы.

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