В Раде назвали число нардепов, готовых голосовать за избирательный кодекс

Фото: Леонид Емец (Анастасия Светлевская/РБК-Украина)

Сейчас проект кодекса с поправками ко второму чтению весит пару килограммов

В зале Верховной рады есть около 240 голосов за принятие нового избирательного кодекса по открытым спискам. Об этом сообщил заместитель главы комитета по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Емца, документ готовы поддержать фракции нардепов, которые обещали избирателям принятие закона об открытых избирательных списках.

"За избирательный кодекс в Раде есть около 230-240 депутатов, готовых его поддержать. Это фракции депутатов, которые стали депутатами, обещая избирателям, что они примут открытые избирательные списки. Сегодня для депутата, который дал такое обещание, закроется дорога на политическое будущее", - заявил нардеп.

Парламентарий отметил, что в избирательном кодексе около 4700 поправок. Нардеп подчеркнул, что кодекс с поправками весит пару килограммов.

"О качестве поправок, то 95% - это фейковые правки. Их задача - лишь затянуть процесс, пользуясь тем, что норма регламента предусматривает обязательное обсуждение. Это просто компиляция законов, которая внесена в виде поправок. Процентов 10 - это поправки, направленные на улучшение, но они сущностные", - заявил Емец.

Напомним, глава подкомитета по вопросам выборов и референдумов комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Александр Черненко заявил, что перед финальным голосованием за проект нового избирательного кодекса в Раде будут инициировать пакетное голосование за часть основных поправок.

Как писало РБК-Украина ранее, глава ВР Андрей Парубий отметил, что избирательный кодекс по открытым спискам может быть принят 4 или 11 июля перед внеочередными выборами в парламент.

Так, Рада сегодня, 6 июня, перешла к рассмотрению нового избирательного кодекса во втором чтении. Ко второму чтению в документ было подано почти 4,5 тысячи правок.