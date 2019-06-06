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У Раді назвали число нардепів, готових голосувати за виборчий кодекс

Новини » Вибори 2019    06.06.2019 - 17:14
У Раді назвали число нардепів, готових голосувати за виборчий кодекс
Фото: Леонід Ємець (Анастасія Світлевська/РБК-Україна)

Зараз проект кодексу з поправками до другого читання важить пару кілограмів

У залі Верховної ради є близько 240 голосів за прийняття нового виборчого кодексу за відкритими списками. Про це повідомив заступник голови комітету з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Ємця, документ готові підтримати фракції нардепів, які обіцяли виборцям прийняття закону про відкриті виборчі списки.

"За виборчий кодекс у Раді є близько 230-240 депутатів, готових його підтримати. Це фракції депутатів, які стали депутатами, обіцяючи виборцям, що вони приймуть відкриті виборчі списки. Сьогодні для депутата, який дав таку обіцянку, закриється дорога на політичне майбутнє", - заявив нардеп.

Парламентар зазначив, що у виборчому кодексі близько 4700  поправок. Нардеп наголосив, що кодекс з поправками важить пару кілограмів.

"Щодо якості поправок, то 95% - це фейкові правки. Їх завдання - лише затягнути процес, користуючись тим, що норма регламенту передбачає обов'язкове обговорення. Це просто компіляція законів, яка внесена у вигляді правок. Відсотків 10 - це правки, направлені на поліпшення, але вони сутнісні", - заявив Ємець.

Нагадаємо, глава підкомітету з питань виборів та референдумів комітету ВР з питань правової політики і правосуддя Олександр Черненко заявив, що перед фінальним голосуванням за проект нового виборчого кодексу в Раді ініціюватимуть пакетне голосування за частину основних поправок.

Як писало РБК-Україна раніше, глава ВР Андрій Парубій зазначив, що виборчий кодекс за відкритими списками може бути прийнятий 4 або 11 липня перед позачерговими виборами до парламенту.

Так, Рада сьогодні, 6 червня, перейшла до розгляду нового виборчого кодексу в другому читанні. До другого читання у документ було подано майже 4,5 тисячі правок.

Частину поправок виборчого кодексу голосуватимуть пакетом, - комітет Парубій озвучив дату голосування за новий виборчий кодекс
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