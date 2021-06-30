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В Раде надеются на участие США в нормандском формате

Новина українською →
Киев, Среда 30 июня 2021 12:39
В Раде надеются на участие США в нормандском формате Фото: глава международного комитета Рады Александр Мережко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Верховной раде Украины надеются на участие США в нормандском формате по мирному урегулированию на Донбассе. И на то, что Вашингтон будет уделять больше внимание украинскому вопросу.

Об этом в комментарии РБК-Украина для материала "Американская надежда. Могут ли США изменить ход переговоров по Донбассу" заявил глава международного комитета Рады, нардеп от "Слуги народа" Александр Мережко.

По его словам, саммит с участием президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина показывает, что Вашингтон возвращается на мировую арену как как лидер демократического мира.

"Мы надеемся, что Соединенные Штаты будут уделять больше внимания ситуации вокруг Украины, в том числе урегулированию конфликта на Востоке Украины, связанного с агрессией России против Украины. Возможно, они согласятся на то, чтобы расширить нормандский формат и принять в нем участие", - добавил Мережко.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина сделает все для привлечения США к мирным переговорам по Донбассу.

А вице-премьер Алексей Резников считает, что США могут принять участие в мирном процессе не только через нормандский формат.

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Соединенные Штаты Америки Донбасс Верховная рада
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