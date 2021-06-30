У Раді сподіваються на участь США в нормандському форматі

У Верховній раді України сподіваються на участь США в нормандському форматі щодо мирного врегулювання на Донбасі. І на те, що Вашингтон приділятиме більше уваги українському питанню.

Про це в коментарі РБК-Україна для матеріалу "Американська надія. Чи можуть США змінити хід переговорів щодо Донбасу" заявив голова міжнародного комітету Ради, нардеп від "Слуги народу" Олександр Мережко.

За його словами, саміт за участю президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна показує, що Вашингтон повертається на світову арену як лідер демократичного світу.

"Ми сподіваємося, що Сполучені Штати будуть приділяти більше уваги ситуації навколо України, в тому числі врегулювання конфлікту на Сході України, пов'язаного з агресією Росії проти України. Можливо, вони погодяться на те, щоб розширити нормандський формат і взяти в ньому участь", - додав Мережко.