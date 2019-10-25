В Раде надеются на появление предпосылок для участия украинской делегации в ПАСЕ

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков надеется, что в ближайшее время появятся предпосылки, которые позволят украинской делегации снова полноценно участвовать в работе Совета Европы. Об этом сообщает пресс-секретарь главы ВР.

В частности, Разумков обсудил с президентом Стортинга (парламента) Норвегии Тонет Вилхелмсен Трьоен вопрос возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

"Это досадная ситуация, ведь Российская Федерация не выполнила ни одной из резолюций организации по поводу российской агрессивной политики в отношении Украины. Для нас важно быть частью Европы и частью Совета Европы, но в первую очередь мы должны отстаивать национальные интересы", - подчеркнул глава украинского парламента.

"Мы надеемся на постоянную позицию Совета Европы в тех принципиальных базисах, которые были заложены в начале создания этой организации", - добавил спикер Рады.

Напомним, глава Комитета парламента по международным отношениям, депутат из фракции "Слуга народа" Богдан Яременко заявил, что Украина примет решение по работе в ПАСЕ к концу года.

Как писало РБК-Украина ранее, сессия ПАСЕ прошла с 30 сентября по 4 октября в Страсбурге. Украинская делегация не участвовала в ее работе в знак протесте против возвращения РФ. Ее поддержали несколько стран, а именно Польша, Литва и Грузия.

Добавим также, спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас призвал Совет Европы к давлению на Российскую Федерацию в связи с нарушениями прав человека на востоке Украины.