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Украина примет решение по работе в ПАСЕ к концу года

Новости » Политика    07.10.2019 - 10:09
Украина примет решение по работе в ПАСЕ к концу года
Фото: Богдан Яременко (РБК-Украина)

Яременко сообщил, что Украина сделала ряд заявлений по волнующим ее вопросам

У нас есть время лучше подготовить нашу делегацию к работе в ПАСЕ, поговорить с партнерами и в конце этого или начале следующего года мы примем решение относительно дальнейшей линии поведения. Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Комитета парламента по международным отношениям, депутат из фракции "Слуга народа" Богдан Яременко.

Яременко сообщил, что Украина сделала заявление относительно рассмотрения в Венецианской комиссии вопроса о том, надо ли признавать полномочия делегатов, избранных в Крыму.

"Мы сделали ряд заявлений по волнующим нас вопросам. Например, это рассмотрение в Венецианской комиссии вопроса о том, надо ли признавать полномочия делегатов, избранных в Крыму. Решение должно быть примерно в январе, посмотрим, каким оно будет", - заявил он.

Также Украина ожидает реакцию Франции относительно доклада о положении крымских татар в оккупированном Крыму.

"Мы посмотрим, насколько будут учитываться замечания предыдущей делегации, с которыми мы согласны, относительно доклада о положении крымских татар на оккупированном полуострове. Мы посмотрим на реакцию французского председательства на нашу просьбу, совместную с другими странами, о встрече для обсуждения ситуации в ПАСЕ", - сказал он.

Напомним, сессия ПАСЕ прошла с 30 сентября по 4 октября в Страсбурге. Украинская делегация не участвовала в ее работе в знак протесте против возвращения РФ. Ее поддержали несколько стран, а именно Польша, Литва и Грузия.

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