В ПАСЕ создана коалиция в поддержку Украины, - Яременко

Фото: Богдан Яременко (РБК-Украина)

В Киеве 5 ноября состоится координационная встреча коалиции ПАСЕ в поддержку Украины

В Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) создали коалицию в поддержку Украины. Об этом заявил председатель комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, 5 ноября в Киеве пройдет координационная встреча этой коалиции.

"В ПАСЕ фактически создана коалиция в поддержку Украины. Есть документ, председатель Верховной рады поддержал проведение 5 ноября в Киеве координационной встречи этой коалиции в поддержку Украины", - заявил Яременко.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина примет решение по работе в ПАСЕ к концу года. Как заявил Яременко, Украина сделала заявление относительно рассмотрения в Венецианской комиссии вопроса о том, надо ли признавать полномочия делегатов, избранных в Крыму.

Напомним, украинская делегация Верховной раді отказалась от участия в сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября в Страсбурге. Причиной такого решения стало возвращение России в сессионный зал. Ее поддержали несколько стран, а именно Польша, Литва и Грузия.