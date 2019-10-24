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Спикер парламента Эстонии призвал Совет Европы давить на Россию из-за Донбасса

Новости » Политика    24.10.2019 - 20:49
Спикер парламента Эстонии призвал Совет Европы давить на Россию из-за Донбасса
Фото: Хенн Пыллуаас (riigikogu ee)

По словам Пыллуааса, систематически дестабилизирующее поведение РФ влияет не только на соседние страны

Спикер парламента Эстонской Республики Хенн Пыллуаас призвал к давлению на Российскую Федерацию в связи с нарушениями прав человека на востоке Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

По его словам, восстановив в июне право голоса российской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), ассамблея свела к нулю фундаментальный принцип Совета Европы - защищать универсальные права человека.

"Россия осуществляла акты агрессии в отношении Украины и нарушала принципы урегулирования конфликта, согласованные на международном уровне. Мы должны продолжать оказывать давление на виновника и требовать, чтобы прекратилось нарушения прав человека на востоке Украины", - заявил Пиллуаас.

По его словам, систематически дестабилизирующее поведение Российской Федерации влияет не только на соседние страны, но и на весь Евроатлантический регион.

"Мы должны объединить силы, чтобы противостоять этой крайне опасной тенденции. Мы обязаны укрепить наш общий европейский дом. Никто не сделает это за нас", - сказал спикер.

По словам Пыллуааса, решение ПАСЕ в июне противоречит всему, что нужно странам, которые сталкиваются с агрессивным поведением соседей или пытаются урегулировать замороженные конфликты.

Напомним, украинская делегация отказалась от участия в сессии ПАСЕ в Страсбурге, которая проходила с 30 сентября по 4 октября. По словам главы украинской делегации в ПАСЕ Елизаветы Ясько, такое решение было принято в знак протеста против возращения Российской Федерации в сессионный зал.

Решение о возвращении делегации Российской Федерации поддержали 118 членов ПАСЕ, против были 62. Еще 10 членов воздержались от голосования. В полном составе резолюцию о возвращении поддержали Франции, Турции, Азербайджана, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии.

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