ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Раде надеются на появление предпосылок для участия украинской делегации в ПАСЕ

Новости » Политика    25.10.2019 - 13:17
В Раде надеются на появление предпосылок для участия украинской делегации в ПАСЕ
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Разумков прокомментировал возвращение делегации РФ в ПАСЕ

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков надеется, что в ближайшее время появятся предпосылки, которые позволят украинской делегации снова полноценно участвовать в работе Совета Европы. Об этом сообщает пресс-секретарь главы ВР.

В частности, Разумков обсудил с президентом Стортинга (парламента) Норвегии Тонет Вилхелмсен Трьоен вопрос возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

"Это досадная ситуация, ведь Российская Федерация не выполнила ни одной из резолюций организации по поводу российской агрессивной политики в отношении Украины. Для нас важно быть частью Европы и частью Совета Европы, но в первую очередь мы должны отстаивать национальные интересы", - подчеркнул глава украинского парламента.

"Мы надеемся на постоянную позицию Совета Европы в тех принципиальных базисах, которые были заложены в начале создания этой организации", - добавил спикер Рады.

Напомним, глава Комитета парламента по международным отношениям, депутат из фракции "Слуга народа" Богдан Яременко заявил, что Украина примет решение по работе в ПАСЕ к концу года.

Как писало РБК-Украина ранее, сессия ПАСЕ прошла с 30 сентября по 4 октября в Страсбурге. Украинская делегация не участвовала в ее работе в знак протесте против возвращения РФ. Ее поддержали несколько стран, а именно Польша, Литва и Грузия.

Добавим также, спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас призвал Совет Европы к давлению на Российскую Федерацию в связи с нарушениями прав человека на востоке Украины.

Украина и Франция будут углублять межпарламентское сотрудничество Спикер парламента Эстонии призвал Совет Европы давить на Россию из-за Донбасса
Новости Украины ПАСЕДмитрий Разумков
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь