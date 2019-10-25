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У Раді сподіваються на появу передумов для участі української делегації у ПАРЄ

Новини » Політика    25.10.2019 - 13:17
У Раді сподіваються на появу передумов для участі української делегації у ПАРЄ
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Разумков прокоментував повернення делегації РФ у ПАРЄ

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков сподівається, що найближчим часом з'являться передумови, які дозволять українській делегації знову повноцінно брати участь у роботі Ради Європи. Про це повідомляє прес-секретар голови ВР.

Зокрема, Разумков обговорив з президентом Стортингу (парламенту) Норвегії Тоне Вілхелмсен Трьоен питання повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

"Це прикра ситуація, адже Російська Федерація не виконала жодної з резолюцій організації з приводу російської агресивної політики щодо України. Для нас важливо бути частиною Європи і частиною Ради Європи, але в першу чергу ми повинні відстоювати національні інтереси", - підкреслив глава українського парламенту.

"Ми сподіваємося на постійну позицію Ради Європи в тих принципових базисах, які були закладені на початку створення цієї організації", - додав спікер Ради.

Нагадаємо, голова Комітету парламенту з міжнародних відносин, депутат з фракції "Слуга народу" Богдан Яременко заявив, що Україна прийме рішення по роботі в ПАРЄ до кінця року.

Як писало РБК-Україна раніше, сесія ПАРЄ пройшла з 30 вересня по 4 жовтня у Страсбурзі. Українська делегація не брала участі в її роботі на знак протесту проти повернення РФ. Її підтримали кілька країн, а саме Польща, Литва і Грузія.

Додамо також, спікер парламенту Естонії Хенн Пиллуаас закликав Раду Європи до тиску на Російську Федерацію у зв'язку з порушеннями прав людини на сході України.

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Новини України ПАРЄДмитро Разумков
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