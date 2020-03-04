В Раде начался сбор подписей за еще одно внеочередное заседание

Фото: Ирина Верещук (facebook.com/vereschuk.iryna)

На внеочередном заседании примут кадровые решения по силовым органам

Фракция "Слуга народа" начала сбор подписей за еще одно внеочередное заседание Верховной рады на вечер 5 марта. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила глава подкомитета по государственной безопасности и обороны комитета Рады по вопросам нацбезопасности, депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.

По ее словам, на этом заседании Рада примет кадровые решения по правоохранительным органам.

"Собирают подписи за созыв внеочередного заседания Верховной рады на завтра на 18:30. "Слуга народа" собирает. Я подписывалась двадцать восьмой, нужно 150 подписей", - заявила Верещук.

При этом она уточнила, что не идет речь конкретно об отставке генпрокурора.

"Мы сегодня заслушаем отчет. Затем обсудим на фракции. Это отчет не только генпрокурора, но и главы НАБУ, руководителей СБУ и МВД. Только тогда примем решение. Решение будет не только по генпрокурору - по каждому из них будем принимать решение ", - подчеркнула Верещук.

Она добавила, что нардепы отреагируют на каждый отчет.

"Мы не можем ставить вопрос только к генпрокурору. Ведь это не профессионально. Есть и НАБУ и САП. Мы оцениваем комплексно", - сказала нардеп.

Напомним, ранее сообщалось, что на сегодняшнем заседании фракции "Слуги народа" рассмотрят вопрос увольнения генерального прокурора Руслана Рябошапки.