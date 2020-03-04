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У Раді розпочався збір підписів за ще одне позачергове засідання

Новини » Політика     04.03.2020 - 13:20
У Раді розпочався збір підписів за ще одне позачергове засідання
Фото: Ірина Верещук (facebook.com/vereschuk.iryna)

На позачерговому засіданні приймуть кадрові рішення щодо силових органів

Фракція "Слуга народу" розпочала збір підписів за ще одне позачергове засідання Верховної ради на вечір 5 березня. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила голова підкомітету з питань державної безпеки і оборони комітету Ради з питань нацбезпеки, депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук.

За її словами, на цьому засіданні Рада прийме кадрові рішення щодо правоохоронних органів.

"Збирають підписи за скликання позачергового засідання Верховної ради завтра на 18:30. "Слуга народу" збирає. Я підписувалася двадцять восьмою, треба 150 підписів", - заявила Верещук.

При цьому вона уточнила, що мова не йде конкретно про відставку генпрокурора.

"Ми сьогодні заслухаємо звіт. Потім обговоримо на фракції. Цей звіт не тільки генпрокурора, але і голови НАБУ, керівників СБУ та МВС. Тільки тоді приймемо рішення. Рішення буде не тільки по генпрокурору - по кожному з них будемо приймати рішення ", - підкреслила Верещук.

Вона додала, що нардепи відреагують на кожний звіт.

"Ми не можемо ставити питання тільки до генпрокурора. Адже це не професійно. Є й НАБУ і САП. Ми оцінюємо комплексно", - сказала нардеп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на сьогоднішньому засіданні фракції "Слуги народу" розглянуть питання звільнення генерального прокурора Руслана Рябошапки.

СН збереться на засідання фракції до позачергового засідання Ради
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