В Раде начался прием предложений фракций по кандидатам на должности членов ВСП

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Фракции смогут подавать свои предложения в течение 45 дней со дня объявления

Аппарат Верховной рады объявил о начале приема предложений депутатских фракций (депутатских групп) по поводу кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия. Об этом сообщает информационное управление Аппарата Рады.

Указано, что депутатская фракция (депутатская группа) может предложить одного кандидата на должность члена ВСП независимо от количества вакантных должностей.

"В соответствии с положениями статьи 2081 Регламента Верховной рады Аппарат Верховной рады объявляет о начале приема предложений депутатских фракций (депутатских групп) по поводу кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия", - сказано в сообщении.

При этом законом "О Высшем совете правосудия" предусмотрено, что депутатская фракция (депутатская группа) подает предложение по кандидату на должность вместе с документами, определенными законом о ВСП, в течение сорока пяти календарных дней со дня объявления на официальном сайте Рады о начале приема предложений.

"Право подачи предложения по кандидату на должность члена Высшего совета правосудия может реализовать также группа внефракционных народных депутатов Украины в количестве, не меньше количественного состава наименьшей депутатской группы", - сообщили в парламенте.

Напомним, 3 декабря Верховная рада Украины отказалась назначать Елену Сукманову членом Высшего совета правосудия. Так, глава парламента Дмитрий Разумков просил Аппарат ВР обнародовать на официальном сайте парламента информацию о новом приеме предложений депутатских фракций по поводу кандидатов на должности членов ВСП.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце сентября Андрей Овсиенко был избран новым главой Высшего совета правосудия. За его кандидатуру проголосовали 12 членов ВСП, что составляет более половины от конституционного состава Высшего совета правосудия.

Добавим, 30 сентября Владимир Зеленский по президентской квоте назначил одного из двух членов ВСП. Членом Высшего совета правосудия стала судья Оксана Блаживская.