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Зеленский назначил одного из двух членов ВСП по квоте президента

Новости » Политика    30.09.2019 - 18:13
Зеленский назначил одного из двух членов ВСП по квоте президента
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Соответствующий указ был обнародован 30 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил судью Оксану Блаживскую членом Высшего совета правосудия (ВСП). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован 30 сентября.

"В соответствии со статьей 131 Конституции Украины и статей 5, 9 и 16 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" постановляю: назначить Блажевскую Оксану Евгеньевну членом Высшего совета правосудия", - говорится в указе №720/2019.

Отметим, Зеленский назначил Блаживскую на должность по квоте президента.

Зеленский назначил одного из двух членов ВСП по квоте президентаВысший совет правосудия состоит из 21 члена, из которых десять выбирают судьи, еще десять - президент, Верховная рада, съезд адвокатов, конференция прокуроров, представители юридических вузов. Глава Верховного суда входит в состав ВСП по должности.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 24 сентября Андрей Овсиенко был избран новым главой Высшего совета правосудия. За кандидатуру Овсиенко проголосовало 12 членов ВСП, что составляет более половины от конституционного состава Высшего совета правосудия.

Напомним, глава Высшего совета правосудия Владимир Говоруха 24 сентября подал в отставку. Сообщается, что Говоруха решил уволиться по состоянию здоровья. Совет удовлетворил его прошение об отставке.

Добавим, Владимир Зеленский отменил два указа о назначении членами Высшего совета правосудия Михаила Исакова и Андрея Василенко.

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