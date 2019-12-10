У Раді почався прийом пропозицій фракцій щодо кандидатів на посади членів ВРП

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Фракції зможуть подавати свої пропозиції протягом 45 днів з дня оголошення

Апарат Верховної ради оголосив про початок прийому пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп) щодо кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Ради.

Вказано, що депутатська фракція (депутатська група) може запропонувати одного кандидата на посаду члена ВРП незалежно від кількості вакантних посад.

"Відповідно до положень статті 2081 Регламенту Верховної ради Апарат Верховної ради повідомляє про початок прийому пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп) щодо кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя", - сказано у повідомленні.

При цьому законом "Про Вищу раду правосуддя" передбачено, що депутатська фракція (депутатська група) подає пропозицію щодо кандидата на посаду разом з документами, визначеними законом про ВРП, протягом сорока п’яти календарних днів з дня оголошення на офіційному веб-сайті Ради про початок прийому пропозицій.

"Право подання пропозиції щодо кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя може реалізувати також група позафракційних народних депутатів України у кількості, що не менша від кількісного складу найменшої депутатської групи", - поінформували у парламенті.

Нагадаємо, 3 грудня Верховна рада України відмовилася призначати Олену Сукманову членом Вищої ради правосуддя. Так, глава парламенту Дмитро Разумков просив Апарат ВР оприлюднити на офіційному веб-сайті парламенту інформацію про новий прийом пропозицій депутатських фракцій щодо кандидатів на посади членів ВРП.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці вересня Андрій Овсієнко був обраний новим главою Вищої ради правосуддя. За його кандидатуру проголосували 12 членів ВРП, що становить більше половини від конституційного складу Вищої ради правосуддя.

Додамо, 30 вересня Володимир Зеленський за президентською квотою призначив одного з двох членів ВРП. Членом Вищої ради правосуддя стала суддя Оксана Блажівська.