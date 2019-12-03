ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рада отказалась назначать члена Высшего совета правосудия

Новости » Политика     03.12.2019 - 19:28
Рада отказалась назначать члена Высшего совета правосудия
Фото: Верховная Рада (РБК-Украина)

За назначение Елены Сукмановой проголосовали лишь 35 парламентариев

Верховная рада Украины отказалась назначать Елену Сукманову членом Высшего совета правосудия (ВРП), передает корреспондент РБК-Украина.

Так, профильный комитет отметил, что кандидатура Сукмановой была предложена еще фракцией Рады 8 созыва "Народный фронт". А потому комитет рекомендовал не назначать Сукманову и объявить новый конкурс на должность члена ВРП.
Так, за назначение Елены Сукмановой проголосовали лишь 35 парламентариев.

"Прошу Аппарат ВР обнародовать на официальном веб-сайте Украины о новом приеме предложений депутатских фракций по кандидатам на должности членов Высшего совета правосудия", - дал поручение глава Ради Дмитрий Разумков.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский утвердил положение о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия (ВСП) и персональный состав комиссии.

Как сообщает РБК-Украина, 24 сентября Андрей Овсиенко был избран новым главой Высшего совета правосудия. За кандидатуру Овсиенко проголосовало 12 членов ВСП, что составляет более половины от конституционного состава Высшего совета правосудия.

Добавим, что 30 сентября Владимир Зеленский по президентской квоте назначил одного из двух членов ВСП. Членом Высшего совета правосудия стала судья Оксана Блаживская.

Зеленский утвердил состав комиссии по отбору кандидатов в ВСП Избран новый глава Высшего совета правосудия
Новости Украины Высший совет правосудия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь