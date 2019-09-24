Избран новый глава Высшего совета правосудия

Фото: Андрей Овсиенко (ВСП)

Новым главой ВСП стал Андрей Овсиенко

Члены Высшего совета правосудия (ВСП) избрали Андрея Овсиенко новым главой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ВСП в Facebook.

Сообщается, что за кандидатуру Овсиенко проголосовало 12 членов ВСП, что составляет более половины от конституционного состава Высшего совета правосудия. Отметим, глава ВСП избирается из членов Высшего совета правосудия сроком на два года.

"Я хочу сказать, что при любых обстоятельствах я не подведу ваше доверие, не подведу доверие коллектива, который с нами работает и благодаря которому мы можем эффективно выполнять те непростые задачи, которые перед нами стоят", - сказал Овсиенко после избрания.

В ВСП отметили, что Овсиенко был избран членом Высшего совета правосудия на съезде судей в марте 2017 года. До этого работал судьей Апелляционного суда Волынской области.

Напомним, глава Высшего совета правосудия Владимир Говоруха 24 сентября подал в отставку. Сообщается, что Говоруха решил уволиться по состоянию здоровья. Совет удовлетворил его прошение об отставке.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский отменил два указа о назначении членами Высшего совета правосудия Михаила Исакова и Андрея Василенко.