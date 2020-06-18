В Раде началось заседание фракции "Слуга народа": обсуждают программу Кабмина

Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

В СН не хотят давать правительству иммунитет на год

В Верховной раде утром 18 июня началось заседание фракции "Слуга народа". На заседании народные депутаты планируют обсудить программу действий Кабинета министров.

Об этом заявил председатель фракции Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что пока неизвестно хватит ли голосов, чтобы подержать программу правительства в зале.

"Мы еще не знаем. Сейчас определяемся. На 9:30 фракция. На самом деле большинство депутатов поддерживает саму программу правительства. Но следствием программы правительства является годовой иммунитет. Многие люди не хотят давать иммунитет. Хотят принять программу правительства, но не предоставлять иммунитет. К сожалению, такого формата не существует. Поэтому сейчас мы на фракции хотим найти точки соприкосновения", - заявил Арахамия.

Напомним, в прошлом месяце Верховная рада отклонила программу действий Кабмина Дениса Шмыгаля, назвав его рефератом. Одобрение программы действий автоматически дает правительству иммунитет на один год.

Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что доработанную Программу деятельности Кабинета министров рассмотрят 18 июня.

В начале недели правительство представило доработанную программу действий.

При этом вчера, 17 июня, комитет экономики парламента не поддержал новую программу Кабмина.

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Автор: Анастасия Светлевская