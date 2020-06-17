Комитет ВР не поддержал доработанную программу действий Кабмина

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комитет предложил нардепам определиться касательно программы путем голосования

Комитет Верховной рады по вопросам экономического развития принял решение не рекомендовать принять доработанную программу действий Кабинета министров. Народным депутатам предложили определиться по программе путем голосования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Рада", который транслировал заседание комитета.

Так, одобрили программу 5 членов комитета, 4 высказались против и 4 - воздержались. Этих голосов не хватило, чтобы рекомендовать парламенту принять доработанную программу действий правительства.

"Решение не принято", - отметил глава комитета Дмитрий Наталуха.

Члены комитета решили предложить Верховной раде определиться относительно программы путем голосования. "За" проголосовали 9 членов комитета.

Как писало РБК-Украина, в Раде до сих пор продолжаются дискуссии по программе действий Кабмина.

Ранее КМУ опубликовал доработанную программу своей деятельности, в которой расписаны приоритеты и задачи для каждого министерства.

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Автор: Максим Зайченко