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У Раді почалося засідання фракції "Слуга народу": обговорюють програму Кабміну

Новини » Політика     18.06.2020 - 09:49
У Раді почалося засідання фракції "Слуга народу": обговорюють програму Кабміну
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

В СН не хочуть давати уряду імунітет на рік

У Верховній раді зранку 18 червня розпочалося засідання фракції "Слуга народу". На засіданні народні депутати планують обговорити програму дій Кабінету міністрів.

Про це заявив голова фракції Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що поки невідомо, чи вистачить голосів, щоб підтримати програму уряду в залі.

"Ми ще не знаємо. Зараз визначаємося. На 9:30 фракція. Насправді більшість депутатів підтримує саму програму уряду. Але наслідком програми уряду є річний імунітет. Багато людей не хочуть давати імунітет. Хочуть прийняти програму уряду, але не надавати імунітет. На жаль, такого формату не існує. Тому зараз ми на фракції хочемо знайти точки дотику", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, минулого місяця Верховна рада відхилила програму дій Кабміну Дениса Шмигаля, назвавши його рефератом. Схвалення програми дій автоматично дає уряду імунітет на один рік.

Раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що доопрацьовану Програму діяльності Кабінету міністрів розглянуть 18 червня.

На початку тижня уряд представило доопрацьовану програму дій.

При цьому вчера, 17 червня, комітет економіки парламенту не підтримав нову програму Кабміну.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Кабінет Міністрів Українизаседание фракцииСлуга народа
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