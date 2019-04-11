В Раде начались переговоры о коалиции под Зеленского, - источники

В Верховной раде Украины начались переговоры о создании коалиции под возможного победителя президентских выборов 2019 Владимира Зеленского. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Зал ожидания: готова ли Верховная рада сотрудничать с Зеленским-президентом".

В частности, в близком окружении действующего президента Петра Порошенко заверили, что Игорь Коломойский, с которым связывают Зеленского, уже ведет с депутатами из разных фракций переговоры о формировании нового большинства. По словам нардепа из БПП Александра Черненко, депутаты из президентской фракции, которые ориентируются на Коломойского, давно вышли из нее.

Отметим, в первый парламентский день после первого тура выборов в Раде создали межфракционное объединение "За следующего президента Украины Зеленского В.А.". Однако на сегодня в нем состоит только бывший участник "Укропа" Виталий Куприй.

В комментарии РБК-Украина он рассказал, что всего в объединение планируется привлечь до десятка человек, в том числе из рядов БПП, "Народного фронта", и, возможно, "Самопомочи".

"Депутаты из БПП и НФ боятся, чтобы сейчас не озвучивали их имена, и чтобы они не попали под преследование. Поскольку еще месяц Порошенко будет контролировать и ГПУ, и СБУ", - пояснил Куприй.

Напомним, ранее сообщалось, что у Зеленского еще не определились с кадровыми решениями после возможной победы на выборах президента Украины.

Отметим, накануне Reuters подтвердило, что Петр Порошенко и Владимир Зеленский 12 апреля проведут встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.