В Раде могут пересмотреть возможность нардепов голосовать дистанционно

В Верховной раде могут пересмотреть возможность народных депутатов голосовать дистанционно. Первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук призывает парламентариев вернуться к соответствующему законопроекту №3250.

Об этом он заявил в ходе заседания согласительного совета парламента.

"Учитывая то, какая ситуация происходит с коронавирусом и в стране, и в стенах Верховной рады, все же пересмотреть возможность возвращения к рассмотрению законопроекта №3250... это об отдаленном голосовании Верховной рады", - сказал Стефанчук.

Он отметил, что предложения к этому законопроекту можно рассмотреть между первым и вторым чтением.

"Единственная цель, которая возлагается на этот законопроект, это не потерять в такой критической ситуации возможность деятельности единого законодательного органа ... Если какие-либо предложения по нему есть, их можно учесть между первым и вторым чтением", - подчеркнул первый вице-спикер.

Напомним, в конце марта президент Украины Владимир Зеленский настаивал на подготовке законопроекта о дистанционной работе парламента во время карантина. Он отмечал, что данный законопроект будет действовать лишь в условиях коронавируса.

Как писало РБК-Украина, 20 марта Стефанчук зарегистрировал законопроект №3250, который предусматривает проведение заседаний парламента в режиме видеоконференции.