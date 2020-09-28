У Раді можуть переглянути можливість нардепів голосувати дистанційно

У Верховній раді можуть переглянути можливість народних депутатів голосувати дистанційно. Перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук закликає парламентарів повернутися до відповідного законопроекту №3250.

Про це він заявив у ході засідання погоджувальної ради парламенту.

"Враховуючи те, яка ситуація відбувається з коронавірусом і у країні, і в стінах Верховної ради, все ж таки переглянути можливість повернення до розгляду законопроекту №3250...це про віддалене голосування Верховної ради", - сказав Стефанчук.

Він зазначив, що пропозиції до цього законопроекту можна розглянути між першим та другим читанням.

"Єдина мета, яка покладається на цей законопроект, це не втратити у такій критичній ситуації можливість діяльності єдиного законодавчого органу... Якщо будь-які пропозиції по ньому є, їх можна врахувати між першим і другим читанням", - підкреслив перший віце-спікер.

Нагадаємо, в кінці березня президент України Володимир Зеленський наполягав на підготовці законопроекту про дистанційну роботу парламенту під час карантину. Він відзначав, що даний законопроект буде діяти лише в умовах коронавірусу.

Як писало РБК-Україна 20 березня Стефанчук зареєстрував законопроект №3250, який передбачає проведення засідань парламенту в режимі відеоконференції.