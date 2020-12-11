В Раде могут отсрочить закон о снижении секретности оборонных закупок

Верховной раде рекомендуют отсрочить вступление в силу закона "Об оборонных закупках" по снижению уровня их секретности. Его предлагают ввести в действие с 1 июля 2021 года.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Такое решение принял комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Парламенту рекомендуют принять соответствующий законопроект №4485.

Отметим, этот закон должен вступить в силу с 31 марта 2021 года.

"Члены комитета единогласно приняли решение рекомендовать Верховной раде включить законопроект в повестку дня четвертой сессии и по результатам его рассмотрения в первом чтении принять за основу и в целом", - сказано в сообщении.

Напомним, в августе президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об оборонных закупках". Закон определяет порядок осуществления государственного и демократического гражданского контроля в сфере оборонных закупок.

Как писало РБК-Украина, 17 июля Верховная рада окончательно приняла закон об оборонных закупках. За закон проголосовали 276 нардепов.