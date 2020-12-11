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У Раді можуть відтермінувати закон про зниження таємності оборонних закупівель

Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують відстрочити набрання чинності законом "Про оборонні закупівлі" щодо зниження рівня їх таємності. Його пропонують ввести у дію з 1 липня 2021 року.

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Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Таке рішення ухвалив комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Парламенту рекомендують ухвалити відповідний законопроект №4485.

Зазначимо, цей закон має набрати чинності з 31 березня 2021 року.

"Члени комітету одноголосно прийняли рішення рекомендувати Верховній раді включити законопроект до порядку денного четвертої сесії та за наслідками його розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у серпні президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про оборонні закупівлі". Закон визначає порядок здійснення державного і демократичного цивільного контролю у сфері оборонних закупівель.

Як писало РБК-Україна, 17 липня Верховна рада остаточно ухвалила закон про оборонні закупівлі. За закон проголосували 276 нардепів.

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