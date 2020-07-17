Рада приняла закон об оборонных закупках для снижения уровня их секретности

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нардепы приняли во втором чтении соответствующий законопроект №2398-д

Верховная рада окончательно приняла закон об оборонных закупках для снижения уровня их секретности. Соответствующий законопроект №2398-д во втором чтении поддержали 276 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Закон определяет, что оборонные закупки - это осуществление государственным заказчиком закупок товаров, работ и услуг, предназначенных для выполнения госпрограмм в сферах национальной безопасности и обороны, а также других товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны.

В документе также прописали понятие "стоимость жизненного цикла товаров, работ и услуг оборонного назначения" и "государственное гарантирование качества". Под последним имеется в виду установление уполномоченным органом по государственному обеспечению качества соответствия процессов обеспечения качества товаров, работ и услуг оборонного назначения требованиям госконтрактов (договоров).

Кроме того, закон определил понятие план качества. Указано, что это документ, который устанавливает требования к деятельности (процессам), распределению ответственности и управлению соответствующими ресурсами, которые должны применяться к конкретным товарам, работам и услугам для обеспечения их качества при выполнении госконтракта.

Документ предусмотрел исключительно для национальных производителей возможность увеличения предельно допустимого уровня рентабельности выполнения контрактов при закупках без применения конкурентных процедур.

Главный орган в области планирования оборонных закупок - определенный Кабинетом министров центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализующий государственную военно-промышленную политику.

Данный закон будут применять при условии, что стоимость предмета закупки для товаров и услуг оборонного назначения, других товаров и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны равна или превышает 200 тысяч гривен, для работ оборонного назначения и работ для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны - 1,5 миллиона гривен, определенных этим законом госзаказчиков, осуществляющих оборонные закупки.

При этом госзаказчик не имеет права делить предмет закупки на части с целью избежать применения норм этого закона.

Однако действие этого документа не распространяется на закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения через международные специализированные организации, их представительства, осуществляющие закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения - Агентство НАТО по поддержке и снабжения, а также специализированные фонды, предприятия, учреждения и организации, перечень которых определен КМУ, а также через механизмы Программы правительства США "Международные военные продажи".

Подчеркнем, зимой советник министра обороны Украины Артур Переверзев подчеркивал, что этот проект закона "призван системно снизить уровень секретности закупок вооружения и военной техники".

Напомним, этот законопроект Рада одобрила за основу в начале декабря прошлого года, за него проголосовали 293 парламентария.