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Зеленский подписал закон об оборонных закупках

Киев, Среда 12 августа 2020 19:39
Зеленский подписал закон об оборонных закупках
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Документ определяется порядок осуществления государственного и демократического гражданского контроля в сфере оборонных закупок

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об оборонных закупках". Законом определяется порядок осуществления государственного и демократического гражданского контроля в сфере оборонных закупок.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Документ определяет общие правовые основы планирования, порядок формирования объемов и особенностях осуществления закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения, а также других товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны.

Целью закона является определение правовых основ для обеспечения материально-технических и научных потребностей сектора безопасности и обороны государства путем эффективного и прозрачного осуществления оборонных закупок с соблюдением мер защиты национальных интересов.

Закон направлен на создание конкурентной среды, предотвращения коррупции в сфере оборонных закупок, развитие добросовестной конкуренции, а также обеспечение эффективного и прозрачного планирования, реализации и контроля за осуществлением оборонных закупок.

Кроме того, документ предусматривает гармонизацию законодательства Украины в сфере оборонных закупок с положениями Директивы 2009/81 / ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны.

Напомним, 17 июля Рада приняла закон об оборонных закупках для снижения уровня их секретности.

Кроме того, законопроект Рада одобрила за основу в начале декабря прошлого года, за него проголосовали 293 парламентария.

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