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В Раде ликвидировали фракцию ОПЗЖ, - нардеп

Фото: фракция ОПЗЖ в Верховной раде прекратила существование (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Фракция "Оппозиционная платформа - За життя" (ОПЗЖ) в Верховной раде Украины ликвидирована. Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, теперь это официальное решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа.

"Пятая колонна идет вслед за хозяйским военным кораблем", - написал Гончаренко.

Напомним, в середине апреля фракция ОПЗЖ в Раде приостановила свою деятельность.

Отметим, 21 апреля бывшие нардепы от фракции ОПЗЖ создали в Раде группу "Платформа за жизнь и мир" во главе с Юрием Бойко.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал странным решение о создании в Раде группы "Платформа за жизнь и мир". Он призвал вступивших в нее нардепов извиниться перед украинцами и покинуть парламент.

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