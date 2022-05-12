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У Раді ліквідували фракцію ОПЗЖ, - нардеп

Фото: фракція ОПЗЖ у Верховній раді припинила існування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Фракція "Опозиційна платформа - за життя" (ОПЗЖ) у Верховній раді України ліквідована. Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, тепер це офіційне рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа.

"П'ята колона йде слідом за господарським військовим кораблем", - написав Гончаренко.

Нагадаємо, в середині квітня фракція ОПЗЖ у Раді призупинила свою діяльність.

Зазначимо, 21 квітня колишні нардепи від фракції ОПЗЖ створили в Раді групу "Платформа за життя і мир"на чолі з Юрієм Бойком.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данилов назвав дивним рішення про створення в Раді групи "Платформа за життя і мир". Він закликав нардепів, що вступили в неї, вибачитися перед українцями і покинути парламент.

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