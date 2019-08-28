В Раде не исключили назначение нового премьера 29 августа

Завтра, 29, августа может быть назначен новый премьер. Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что во время встречи с президентом Владимиром Зеленским представители партии будут обсуждать состав будущего правительства.

"(На встрече с президентом, - ред.) мы будем проговаривать вопросы, которые нужны для дальнейшей плодотворной работы Верховной рады Украины, будущего Кабинета министров Украины и тому подобное", - сказал он.

Разумков также не исключил, что завтра 29 августа будет известна фамилия будущего премьера.

"Это возможно, если это будет предусмотрено повесткой дня заседания. Там много различных кадровых вопросов, связанных с исполнительной ветвью власти, с работой Верховной рады Украины и другими структурами", - добавил он.

Напомним, источники РБК-Украина сообщали, что глава Офиса президента Андрей Богдан лоббирует на кресло премьера нынешнего заместителя председателя ОП Алексея Гончарука.

Отметим, президент Владимир Зеленский заявлял, что определится с кандидатурой премьеа уже на этой неделе. Он выбирает из двух кандидатур, однако Зеленский не стал называть имена претендентов.